FEDECAMARA y Gobierno consolidan diálogo estratégico para impulsar el desarrollo económico de Honduras

Tegucigalpa- La Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), junto a sus 55 cámaras afiliadas, sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Nasry Juan Asfura, con el objetivo de consolidar un diálogo estratégico orientado al impulso del desarrollo económico y social del país.

Durante la reunión privada, los representantes del sector empresarial presentaron una agenda compuesta por nueve ejes temáticos considerados prioritarios para fortalecer la productividad nacional y reactivar la economía hondureña.

Entre los principales planteamientos destacaron la simplificación administrativa, el respaldo histórico a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica.

El encuentro también contó con la participación del secretario de la Presidencia y se desarrolló bajo una metodología de exposición de propuestas y necesidades del sector privado, enfocadas en áreas estratégicas para el crecimiento del país.

Entre los temas abordados se encuentran:

Seguridad jurídica y pública, incentivo a las Mipymes. simplificación administrativa, infraestructura y conectividad, acceso ágil a la seguridad social, agricultura y ganadería, comercio exterior, infraestructura aérea en la zona atlántica, formación técnica para el empleo.

Tras escuchar los planteamientos del empresariado, el presidente Nasry Asfura manifestó la importancia de trabajar de manera conjunta con el sector privado para dinamizar la economía nacional y generar oportunidades de empleo e inversión.

Asimismo, representantes de FEDECAMARA, entre ellos Manuel Hernández, Carlos Zelaya y Amílcar Bulnes, expresaron su disposición de dar seguimiento inmediato a los consensos alcanzados durante el diálogo.

Al cierre de la jornada, las autoridades de FEDECAMARA calificaron el encuentro como un hito en la relación público-privada, destacando la importancia de que las cámaras de comercio de todo el país puedan participar activamente en la búsqueda de soluciones para el desarrollo nacional.

“Es importante destacar que un país se construye con organizaciones fuertes y sólidas en todo el país, que coadyuven con el gobierno para hacer de Honduras el país que todos queremos”, expresó Manuel Hernández, presidente de FEDECAMARA.

Por su parte, el mandatario aseguró que su administración trabajará en estrecha colaboración con la organización empresarial y las cámaras de comercio regionales, con el propósito de descentralizar el crecimiento económico y promover proyectos que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad. IR