Fede Valverde, 150 triunfos en LaLiga en 215 partidos: «Estoy orgulloso»

Redacción deportes- El uruguayo Fede Valverde logró su triunfo 150 en LaLiga con el Real Madrid, en Anoeta ante la Real Sociedad, en 215 partidos disputados en el campeonato español de los que tan solo perdió 23, hecho que se siente «orgulloso» y con ganas de «seguir defendiendo al mejor club del mundo».

«Siento felicidad y orgullo. Es un honor seguir representando esta camiseta, este escudo y seguir defendiendo al mejor club del mundo. Esto también es parte de mi familia que me acompaña siempre», aseguró Valverde a Real Madrid Tv.

Fede llega a 150 triunfos en LaLiga en el inicio de la que es su octava temporada en el Real Madrid, ganador de la competición en dos ediciones y con el objetivo de lograrlo en la temporada 2025-26.

«Estoy orgulloso. Hoy me tocó estar en el banquillo y ver a mis compañeros pelear con un jugador menos. Fue admirable. En el primer tiempo tuvieron muy buen control del juego. La expulsión obviamente nadie la desea, son cosas del fútbol. Desde el banquillo parecía que también estaba Militao para disputar esa pelota. Pero lo importante es que el equipo sacó ese orgullo de luchar para llevarnos los tres puntos», afirmó analizando la jugada polémica que significó la expulsión de Dean Huijsen.

«La Real es un equipo que juega muy bien, toca mucho y tiene muy buenos jugadores. Así lo hicieron notar. En el segundo tiempo tuvimos muchas salvadas nuestras, al final hay que tener también un poco de suerte. Courtois estuvo muy atento en varias jugadas para cortar los mano a mano. Hay veces que estos partidos son los que te hacen ganar Ligas», ensalzó.

Tras haber jugado con Uruguay, Fede Valverde desveló que le pidió a Xabi Alonso no comenzar el partido en Anoesta. «Estoy un poco cansado del viaje, 12 horas es un poco duro. Pero hablé con el entrenador y le dije que no me sentía al cien por cien para disputar 90 minutos hoy. Me escuchó y me entendió». EFE/ir