FBI emite advertencia sobre sitios web falsos que se hacen pasar por la FIFA para estafas

Los Ángeles (EE.UU.)– El FBI ha emitido una advertencia al público tras detectar sitios web falsos que se hacen pasar por la FIFA, para robar la identidad de los aficionados, así como realizar estafas con supuestos boletos para el Mundial 2026.

La agencia de investigaciones estadounidense dijo en el anuncio que ha detectado sitios web fraudulentos diseñados para imitar la página oficial de la FIFA (www.fifa.com) con el fin de robar información personal, vender entradas falsas para el Mundial y paquetes turísticos, entre otras estafas.

El FBI indicó que los sitios web falsos alteran ligeramente las características introduciendo pequeños cambios ortográficos o extensiones web diferentes para engañar a los usuarios y hacerles creer que están visitando un sitio web oficial de la FIFA.

Entre los ejemplos identificados por el FBI se incluyen los sitios web: fifa.cab, fifa.pink, fifa.city, fifa.org, fifa-online.com, fifa.cam, fifa-hiring.com, fifahiring.com, fifa-ticket.live, fifa.help, worldcup26ticket.com, entre otros.

También se detectaron sitios web falsos con extensiones en países como México: worldcup2026-tickets.com.mx

El FBI prevé que se crearán nuevos dominios falsos adicionales en el periodo previo al Mundial y durante su disputa.

La agencia emitió recomendaciones para los aficionados como escribir directamente fifa.com en la barra de direcciones situada en la parte superior de su navegador de Internet, en lugar de utilizar un motor de búsqueda.

Si se utiliza un motor de búsqueda, se debe evitar ingresar a cualquier resultado «patrocinado», ya que estos podrían ser imitadores de pago que buscan desviar el tráfico del sitio web legítimo de la FIFA.

Canadá, Estados Unidos y México son los coanfitriones del Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y concluye el 19 de julio con el partido por el trofeo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. EFE/ir