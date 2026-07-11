Fátima Mena rechaza cancelación de personerías jurídicas a partidos políticos

Tegucigalpa – La exdiputada y presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, expresó su preocupación por la desconfianza que persiste en el sistema electoral hondureño, señalando que las decisiones dentro del conteo nacional electoral han estado influenciadas por la repartición de poder y no por el estricto cumplimiento de la ley.

Mena cuestionó que, en lugar de garantizar transparencia, algunos procesos responden a intereses partidarios y a instrucciones de cúpulas políticas, lo que -a su juicio- debilita el Estado de derecho. “La independencia es fundamental y crucial para recuperar la confianza ciudadana”, subrayó.

En ese contexto, la dirigente política descartó que el partido Libertad y Refundación (Libre) pueda perder su personería jurídica sin que medie un debido proceso.

Indicó que cualquier intento de cancelar la inscripción de un partido político, mediante el uso o abuso del poder, representaría una violación a derechos fundamentales, especialmente al derecho de asociación, respaldado por recomendaciones de misiones de observación internacional.

Impulsar reformar electorales

La exdiputada insistió en que el debate actual debe centrarse en impulsar reformas electorales estructurales que eviten abusos de poder, independientemente de qué partido gobierne. “Históricamente, los tres partidos que han estado en el poder han demostrado debilidades en su vocación democrática y una tendencia a concentrar el poder”, afirmó.

Asimismo, Mena calificó como preocupantes las declaraciones que, según dijo, se alejan de una visión democrática y pluralista. En ese sentido, confirmó que el PSH mantiene un recurso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional desde julio del año pasado, tras denunciar irregularidades del Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente por la no inscripción de planillas.

La dirigente también denunció lo que consideró un “boicot a la democracia” que no solo afectó a partidos políticos emergentes, sino también al pueblo hondureño en general. Recordó que el PSH, pese a contar con representación significativa en el Congreso Nacional y gobiernos locales, fue objeto de acciones que limitaron su participación.

En relación con las denuncias sobre posibles intentos de cancelar personerías jurídicas de partidos, Mena fue enfática en rechazar cualquier medida en esa dirección. “Es completamente antidemocrático y distorsiona la visión de democracia que debemos construir”, sostuvo.

Puntualizó que la eventual eliminación de una tercera fuerza política tendría consecuencias “nefastas” para el equilibrio democrático del país, al vulnerar derechos civiles y políticos consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Por ello, instó a las autoridades electorales a aclarar cualquier señalamiento en ese sentido y a enfocarse en fortalecer el sistema electoral de cara a los próximos comicios. JS