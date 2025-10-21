Fátima Mena denuncia a Redondo de excluir de la convocatoria de jefes de bancada al PSH

Tegucigalpa- La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) denunció este martes en el Congreso Nacional que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, los está excluyendo de la convocatoria de jefes de bancada.

Según los diputados, esta acción representa una falta de respeto a la representación política del partido dentro del Parlamento.

“Nosotros no queremos comisión permanente, eso es un golpe al sistema democrático, solo quieren tener el control y aunque no nos dejen entrar, nuestra posición ya está establecida en defender la democracia”, argumentó

De acuerdo con la presidenta del PSH, Fátima Mena, el jefe de bancada, Carlos Umaña, no fue convocado a la reunión que corresponde a los líderes de las diferentes fuerzas políticas.

“Nos están dejando fuera de los espacios de decisión y de diálogo, pese a que somos una bancada legalmente constituida”, apuntó. IR