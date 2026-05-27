Fátima Mena: delitos contra el honor han servido como “bozal” contra la prensa

Tegucigalpa – La exdiputada Fátima Mena se mostró a favor de despenalizar los delitos contra el honor contemplados en el Código Penal, al considerar que el derecho penal no debe utilizarse como un mecanismo de control sobre la libertad de expresión.

– Mena catalogó la propuesta del diputado Jhosy Toscano como un “tema bastante sensible”.

“La historia nos ha dicho que normalmente estos delitos contra el honor han servido más bien para la persecución política o querer utilizarla como un bozal para controlar medios de comunicación”, expresó.

La abogada sostuvo que muchos de estos conflictos deberían resolverse mediante mecanismos éticos y administrativos dentro de gremios profesionales, al pedir fortalecimiento de instancias como tribunales de honor.

Sin embargo, consideró que la propuesta de despenalización podría no ser congruente con la línea actual del Congreso Nacional, debido a las recientes reformas enfocadas en endurecer penas y ampliar el uso del derecho penal como herramienta de control social.

Pese a ello, recordó que distintos sectores políticos han hablado en el pasado sobre eliminar leyes consideradas restrictivas para la prensa, lo que considera garantizaría plenamente la libertad de expresión en el país. AD