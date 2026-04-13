Fátima Mena considera que juicios políticos contra funcionarios del CNE y TJE están «sustentados»

Tegucigalpa – En el marco del inicio de las audiencias de descargo en el Congreso Nacional, la exdiputada Fátima Mena se pronunció sobre el juicio político que enfrentan funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Subrayó que estas acciones no responden a una persecución política, sino a la necesidad de proteger la institucionalidad del país.

Mena fue contundente al señalar que diversos funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre), priorizaron sus intereses partidarios por encima de sus responsabilidades legales.

“Muchos de sus altos dirigentes y funcionarios (de Libre), se comportaron más como militantes de un partido y no como titulares de instituciones; eso los llevó a acciones claramente cuestionadas que provocaron pronunciamientos tanto nacionales como internacionales”.

Para la exparlamentaria, es imperativo que el proceso se maneje bajo criterios estrictamente legales y técnicos. Según su criterio, las denuncias están debidamente sustentadas, pero el cumplimiento del procedimiento adecuado es lo que garantizará que no existan dudas sobre la transparencia del juicio.

El objetivo del juicio político debe ir encaminado a evitar que estos hechos se repitan en el futuro y así poder salvaguardar la integridad de los procesos electorales y la institucionalidad.

Desarrollo de las audiencias en el Congreso

Este lunes, el Congreso Nacional inició las audiencias de descargo para los funcionarios denunciados y suspendidos. El primer citado es el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien tal como lo había anunciado no se presentó a la primera audiencia ante dicha instancia.

Tanto el CNE como el TJE son las instituciones que se encuentran bajo la lupa, ya que son funcionarios de estos entes los que están en el centro del debate legislativo mientras se busca determinar las responsabilidades políticas de sus titulares, que darían paso a la destitución definitiva de sus cargos. LB