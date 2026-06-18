FAO y PMA instan a donar 202 millones de dólares para proteger a 22 países de El Niño, incluido Honduras

Roma – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzaron este jueves un llamamiento en el que solicitan 202 millones de dólares para proteger a casi nueve millones de personas del impacto potencial de un fuerte fenómeno meteorológico de El Niño en 22 países prioritarios de alto riesgo.

En el caso de América Latina y el Caribe los posibles países afectados son Honduras, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití y Venezuela.

El llamamiento solicita financiación urgente y flexible ante los impactos climáticos previstos que podrían amenazar la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la producción agrícola en las regiones más vulnerables del mundo durante este año y el próximo, informaron en una nota.

Se prevé, explican «que El Niño se intensifique durante el período que abarca el pronóstico, lo que provocará condiciones más secas de lo normal en algunas zonas y condiciones más húmedas con riesgo de inundaciones en otras y esto puede afectar la siembra, las temporadas de cultivo, las cosechas, los pastos y la disponibilidad de agua».

«Se pronostica que las fuertes condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026 aumentarán la probabilidad de sequías, inundaciones y tormentas en partes de África, Asia, el Pacífico y América Latina y el Caribe», agregaron.

Además, advierten, que este pronóstico llega en un momento «en que millones de personas ya se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria provocada por conflictos, inestabilidad económica, desplazamientos, desastres meteorológicos recurrentes y perturbaciones económicas vinculadas al conflicto en curso en Oriente Medio».

La FAO y el PMA ya están preparados para adoptar medidas preventivas en beneficio de 1,2 millones de personas que se prevé que se vean afectadas por El Niño.

Pero, agregan que «con una inversión adicional de 167 millones de dólares, las dos agencias están en condiciones de ampliar rápidamente su apoyo a otros 7,6 millones de personas en 22 países prioritarios, lo que eleva la cobertura total a 8,8 millones de personas».

El llamamiento conjunto, aseveran, «se basa en sólidas pruebas de que la acción preventiva es altamente eficaz y rentable. Cada dólar invertido en respuesta preventiva puede generar hasta 7 dólares en pérdidas y costes de respuesta evitados»,

«La experiencia demuestra sistemáticamente que la actuación temprana es más eficaz y menos costosa que responder una vez que la crisis se ha agravado», declaró en la nota la subdirectora general de la FAO, Beth Bechdol.

“No podemos permitirnos las consecuencias de otra crisis alimentaria”, declaró el director ejecutivo Interino del PMA, Carl Skau. EFE (AD)