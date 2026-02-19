FAO entrega lote de insumos para cura y tratamiento de heridas en animales causadas por el gusano barrenador

Tegucigalpa – Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante la reaparición del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó la entrega de materiales veterinarios especializados para el tratamiento de heridas en animales afectados por esta enfermedad parasitaria.

El donativo que tiene un valor aproximado de $50 mil 200, se desarrolla en el marco del proyecto TCP/SLM/4005/HON, que apoya a Honduras en la vigilancia, diagnóstico y control de esta enfermedad parasitaria.

En el evento de entrega participó la Representante Residente de FAO en Honduras, Fátima Espinal, el Secretario en los Despachos de Estado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, y especialistas del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), quienes destacaron la importancia de fortalecer la sanidad animal como pilar del desarrollo agropecuario.

“El apoyo brindado, bajo el enfoque de Una Salud, forma parte de un esfuerzo integral para proteger los medios de vida rurales y fortalecer los sistemas de sanidad animal del país. La FAO prioriza el fortalecimiento de capacidades locales, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta rápida ante emergencias sanitarias”, apuntó Espinal durante su intervención.

Por su lado el Ministro de Agricultura agradeció el respaldo de la FAO y reafirmó el compromiso de la SAG de continuar trabajando junto a los organismos internacionales para asegurar la salud del hato ganadero hondureño. Además, detalló que los materiales recibidos serán distribuidos estratégicamente a nivel nacional para reforzar el trabajo en campo del personal veterinario.

Los insumos entregados incluyen materiales para el tratamiento oportuno de heridas en animales afectados por el gusano barrenador (cicatrizante y larvicida de uso veterinario) materiales esenciales para los servicios veterinarios oficiales y controles comunitarios.

Estos recursos permitirán mejorar la capacidad de los técnicos de SENASA, los comités locales y los productores pecuarios para brindar atención inmediata a los casos detectados, reducir el sufrimiento animal y disminuir los riesgos de expansión de la plaga.

La entrega de insumos marca un avance significativo en la respuesta nacional frente al gusano barrenador y evidencia el compromiso conjunto entre la FAO, SAG-SENASA para salvaguardar la producción ganadera y la seguridad alimentaria del país. El fortalecimiento de la sanidad animal es fundamental para promover sistemas agropecuarios más resilientes, sostenibles y competitivos.

Situación del gusano barrenador

Honduras enfrenta actualmente una situación que requiere una vigilancia activa y una respuesta coordinada para prevenir impactos mayores en la producción pecuaria, la economía familiar rural y la salud pública veterinaria. El gusano barrenador del ganado es una plaga parasitaria que invade heridas abiertas en animales y humanos, generando lesiones graves y, en muchos casos, la muerte si no se atienden de forma oportuna.

Las autoridades de SAG y SENASA han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, notificación oportuna y educación comunitaria, esfuerzos que se ven significativamente fortalecidos con el acompañamiento técnico y logístico que brinda la FAO.

¿Sabías qué…?

La FAO promueve la aplicación del enfoque “Una sola salud” como parte de la transformación del sistema agroalimentario a favor de la salud de las personas, animales, plantas y el medio ambiente. Esto se traduce en una variedad de agentes y labores relacionadas con la agricultura sostenible, la sanidad animal, vegetal, forestal y acuícola, la inocuidad alimentaria, la resistencia a los antimicrobianos (RAM), la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida.

Garantizar el enfoque “Una salud” es esencial para lograr progresos con vistas a anticipar, prevenir, detectar y controlar las enfermedades que se propagan entre los animales y los seres humanos, hacer frente a la RAM, asegurar la inocuidad de los alimentos, prevenir las amenazas para la salud humana y animal relacionadas con el medio ambiente y combatir muchos otros desafíos. La adopción del enfoque “Una salud” resulta también fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). JS