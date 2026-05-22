Familias y amigos realizan primeros sepelios de las 19 víctimas de masacre en Trujillo, Colón

Tegucigalpa– En medio del dolor y la consternación, este viernes iniciaron los sepelios de las víctimas de la masacre registrada en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón.

Según el levantamiento oficial, las víctimas fueron identificadas como: José Ramón Argueta Ventura, de 56 años; Gerson Adonay Ramos, de 16; Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45; Santos Trinidad Díaz, de 46; Elder Oveniel Esquivel García, de 18; Martín Ramos Mendoza, de 61; Wilmer Vidal Suchite García, de 24; Elmer Marín Suchite García, de 23; Kevin Gustavo Cárcamo Canales, de 24; Cristian Eduardo Galdames Núñez, de 22; Carlos Joel Díaz Pineda, de 14; José Eduardo Miranda Matute, de 14; Santos Augusto Zelaya Martínez, de 58; Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, de 33; Miriam Janeth Rodríguez, de 30; María Linda Rodríguez Dubón, de 28; Hilario Cardona Murillo, de 54; Edilson Gómez Euceda, de 30; y José Luis Mendoza Rivas, de 33 años.

Familiares, amigos y pobladores acompañan los cortejos fúnebres para dar el último adiós a las personas que perdieron la vida en el hecho violento que ha conmocionado a la región y al país.

Los actos fúnebres se desarrollan bajo un ambiente de tristeza y exigencias de justicia por parte de los parientes de las víctimas, quienes piden a las autoridades esclarecer el crimen y capturar a los responsables ya que señalaron que ellos solo se dedicaban a trabajar.

La masacre ocurrida en Rigores ha generado preocupación entre distintos sectores debido al incremento de hechos violentos en la zona del Bajo Aguán, donde pobladores denuncian un clima de inseguridad y temor constante.

Mientras se realizan los sepelios, equipos de investigación de la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público de Honduras continúan desarrollando diligencias para determinar las circunstancias del ataque y dar con los autores del crimen. IR