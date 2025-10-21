Familias que permanecen en albergues piden apoyo para regresar a sus casas

Tegucigalpa- Alrededor de nueve familias permanecen desde hace más de 20 días en el albergue de la colonia Altos del Paraíso de la capital, por lo que piden al gobierno apoyo para regresar a sus hogares.

Según las familias ellos quieren regresar a sus viviendas, pero las autoridades no les dan el visto bueno.

“Ya son 20 días en este lugar necesitamos retornar a nuestras casas para saber cómo está la zona”, indicó una de las afectadas.

En ese sentido, pidieron al gobierno apoyo en lo que haga falta para poder retornar a sus casas.

Las lluvias continuarán en la capital hondureña y otros sectores del país, por lo que las autoridades realizan evacuaciones de pobladores que viven en zonas vulnerables.

En ese sentido, las personas que se encuentran albergadas entre ellos menores de edad seguirán esperando que las autoridades les resuelvan. IR