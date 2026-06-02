Familiares y amigos velan a víctimas del accidente de Villa Nueva entre dolor y consternación

Tegucigalpa- En medio de un ambiente marcado por la tristeza, el dolor y los recuerdos, familiares y amigos velan los cuerpos de Denia Ramírez y Evelin Irías, dos de las víctimas mortales del trágico accidente ocurrido en la colonia Villa Nueva de la capital, cuando una volqueta presuntamente perdió los frenos y se estrelló contra varios negocios del sector.

–En otros sectores de la citada colonia velan los restos de los otros fallecidos.

Los restos de ambas mujeres son velados en una iglesia, donde decenas de personas se han congregado para brindar el último adiós a quienes eran conocidas por su espíritu emprendedor, dedicación al trabajo y compromiso con sus familias.

De acuerdo con el relato de sus seres queridos, Denia y Evelin se encontraban reparando una llanta de un vehículo cuando fueron sorprendidas por el accidente que cobró ocho vidas y dejó luto en distintas familias capitalinas.

La tragedia ha generado una profunda conmoción en la comunidad, especialmente por las circunstancias en que ocurrieron los hechos y por el impacto que deja en los núcleos familiares de las víctimas.

Uno de los aspectos que más ha conmovido a quienes acompañan el duelo es que cinco menores de edad quedaron sin el cuidado y la protección de sus madres tras el fatal accidente.

Entre lágrimas y muestras de solidaridad, los asistentes elevaron oraciones por el descanso eterno de Denia Ramírez y Evelin Irías, mientras expresaban fortaleza para los familiares que enfrentan esta difícil pérdida.

Otras víctimas también están siendo veladas en sus viviendas en diferentes sectores de la citada colonia que hoy se encuentra de luto y llora sus muertos. IR