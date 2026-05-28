Familiares y amigos de Keyla Martínez realizan protesta frente al juzgado de Siguatepeque

Tegucigalpa – Familiares y amigos de Keyla Martínez realizaron este jueves un plantón frente a los juzgados de Siguatepeque para exigir justicia por el asesinato de la joven estudiante de enfermería, ocurrido en febrero de 2021 dentro de una posta policial en La Esperanza.

– El único imputado en el caso está en libertad, denunció la madre de Keyla.

Durante la protesta, Doña Norma Rodríguez, madre de la víctima, manifestó que después de cinco años el caso continúa en la impunidad y denunció que la única persona procesada por el hecho ya se encuentra en libertad.

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“Solo exigimos justicia para mi hija”, expresó Rodríguez, quien aseguró que aún existen más personas involucradas en el crimen y que la familia continúa esperando respuestas de las autoridades judiciales.

La madre de Keyla indicó que el objetivo del plantón es exigir que se resuelvan los recursos de casación pendientes dentro del proceso judicial. “Pedimos justicia, que se resuelvan esos recursos, esa es nuestra prioridad”, afirmó.

Asimismo, lamentó que, a su criterio, el sistema judicial protegió a la persona imputada por la muerte de su hija, situación que les ha generado impotencia y frustración.

La manifestación contó también con el respaldo de la doctora Ligia Ramos, quien expresó su apoyo a la lucha de la familia Martínez y destacó la perseverancia de la madre de la joven en la búsqueda de justicia contra los responsables del crimen. IR