Familiares informan de la excarcelación de 71 detenidos tras presidenciales en Venezuela

Caracas.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada de este jueves, han sido excarceladas 71 personas -65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes- que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

En un nota de prensa, el colectivo detalló que el grupo de hombres estaba recluido en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), mientras que las mujeres en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y los adolescentes en La Guaira (norte).

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro «insuficiente», por lo que exigió «la libertad plena» de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general.

«La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país», subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de «fraude» por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de «terroristas», según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE