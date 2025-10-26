Familiares detienen a hombre que culpan de envenenar a sus tres parientes en bebida alcohólica  

Tegucigalpa – Familiares y vecinos de la colonia Monte de Bendición, en Comayagüela, capturaron a un hombre acusado de envenenar a tres de sus amigos tras compartir bebidas embriagantes.

Las víctimas fueron identificadas como Kilvert Salomón Midence (40), Santos Gerónimo López (42) y Edilberto Amaya Osorio quienes bebían juntos cuando comenzaron a sentirse mal.

Una de las personas murió en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados de emergencia al Hospital Escuela, pero lamentablemente fallecieron poco después.

Al momento que reclamaban los cuerpos, parientes relataron que el ahora detenido era amigo de las víctimas y habría sido quien les dio la bebida.

“Les echaron veneno, los envenenaron”, denunció una familiar, quien además aseguró que una cuarta persona logró salvarse porque corrió a pedir ayuda a su casa.

En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que los vecinos entregan al sospechoso a la Policía.

“Él le dio la bebida”, gritaban las mujeres que participaron en la captura, indignadas por la tragedia.

En las instalaciones de Medicina Forense a los tres cuerpos se les practicó la respectiva autopsia para determinar la causa de su muerte, que preliminarmente fallecieron por supuesta intoxicación alcohólica.

Los familiares realizarán el entierro de los tres hombres la tarde de este domingo. IR