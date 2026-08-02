Familiares de hondureño solicitan respuestas tras presunta deportación a Senegal

Tegucigalpa – Familiares del hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón solicitaron este fin de semana el apoyo de las autoridades de Honduras y Estados Unidos para esclarecer su paradero, luego de denunciar que habría sido deportado desde territorio estadounidense hacia Senegal, en África.

Según la información proporcionada por sus allegados, Sánchez Servellón permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias en el Centro de Detención Prairieland, ubicado en Texas, antes de ser presuntamente trasladado fuera del continente americano.

Los familiares manifestaron su preocupación por la falta de información oficial sobre el caso y pidieron conocer las circunstancias en que se habría realizado la deportación, así como el estado actual del connacional.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades estadounidenses para que brinden información clara sobre el procedimiento aplicado y a las autoridades hondureñas para que gestionen la asistencia consular correspondiente y den seguimiento al caso.

La familia espera que las gestiones diplomáticas permitan confirmar el paradero de Brayan Omar Sánchez Servellón y garantizar el respeto de sus derechos durante el proceso migratorio. IR