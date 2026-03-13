Familia de JOH solicita al MP investigar los reportes sobre el crimen del hijo del expresidente Lobo Sosa

Tegucigalpa – La familia del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), solicitó al Ministerio Público de Honduras que investigue “con urgencia” los hechos y los informes relacionados con la muerte del hijo del exmandatario Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Solicitan al ente acusador de Honduras que revise los informes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre la muerte de Said Lobo Bonilla y tres jóvenes más.

Recordó que durante una audiencia en EEUU contra Hernández el 18 de enero de 2024, advirtieron de amenazas y atentados del crimen organizado contra la familia y otras personalidades públicas.

Asimismo, solicitó la gestión de asistencia judicial internacional para obtener la “moción in limine” y el reporte íntegro del FBI de estas amenazas.

Esta semana, el expresidente Lobo Sosa manifestó públicamente que su predecesor estaba implicado en la muerte de su hijo y de los tres jóvenes tras escuchar supuestas declaraciones de uno de los implicados que está recluido en EEUU.

El miembro de la Mara Salvatrucha, Gerson Cuadra Soto alias “El Fantasma”, declaró a agentes de la FBI que el expresidente Hernández había ordenado la muerte de Said Lobo y amenazó a Fabio Lobo para que no testificara en el juicio, señaló Lobo Sosa.

En ese sentido, el Ministerio Público designó una comisión de fiscales para que viaje a EEUU e investigue las supuestas declaraciones de Cuadra Soto.

La familia de Hernández rechazó las declaraciones de Lobo Sosa y lamenta que haya perdido a su hijo, pero que “el dolor no puede convertirse en base para acusaciones sin pruebas”,

Responsabilizan a Lobo Sosa por cualquier atentado contra Hernández Alvarado y cualquier situación que ponga en riesgo a la seguridad de la familia. AG