Familia de Angie Peña denuncia retrasos en la investigación y exige avances en su búsqueda

Tegucigalpa– A cuatro años y medio de la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, su familia emitió un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación por la falta de avances en el caso, luego de que la Policía Nacional anunciara la inclusión del ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson en la lista de los más buscados de Honduras.

En el comunicado, los familiares sostienen que las investigaciones apuntan a la existencia de una red transnacional dedicada a la trata de niñas y mujeres que operaría en Islas de la Bahía, especialmente en Roatán. Asimismo, denuncian presuntas irregularidades, retrasos en las investigaciones y una supuesta infiltración de estructuras criminales en instituciones del Estado. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la familia y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.

Los familiares también manifestaron que, durante las administraciones de los expresidentes Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, así como del actual gobierno de Nasry Asfura, no han obtenido una respuesta efectiva que permita localizar a Angie Peña. Además, señalaron que han enfrentado campañas de desinformación y desprestigio que, aseguran, buscan entorpecer el proceso investigativo y afectar a las personas que han colaborado con la búsqueda.

En el documento, la familia recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en la que solicitó al Estado de Honduras adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Angie Peña Melgares. En ese sentido, reiteraron su llamado a las autoridades para fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.

Los familiares reafirmaron que continuarán impulsando la búsqueda de Angie Peña Melgares con la esperanza de encontrarla con vida. Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones responsables para redoblar los esfuerzos en este y otros casos de desaparición de mujeres, con el objetivo de brindar respuestas a las familias que aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos. IR