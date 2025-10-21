Familia clama liberación de menor cuyos secuestrados exigen 4 mil dólares de rescate en Copán

Tegucigalpa– Una familia desesperada de Copán clamó por la liberación de Fredy Mauricio Triguero García, quien es un menor de edad y fue secuestrado desde hace varios días por un grupo criminal que opera en el occidente del país.

Los secuestradores enviaron una foto a la familia en la que tienen al muchacho amenazado con un arma blanca.

Según los familiares del joven desaparecido, los criminales les cobran 4 mil dólares (más de 100 mil lempiras), por liberar a Triguero García y es una cantidad muy alta para ellos que son de bajos recursos.

Los familiares piden que liberen al menor con vida.

Asimismo, pidieron a la población ayuda para poder ajustar el dinero necesario y poder pagar el rescate. IR