Falta de votos para consejero del CNE abriría paso a acuerdos políticos

Tegucigalpa– La falta de los 86 votos necesarios en el Congreso Nacional (CN), para elegir a un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) podría derivar en negociaciones políticas entre bancadas, especialmente entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre), según expertos.

El presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, manifestó que la falta de consenso podría empujar a ciertos diputados liberales a inclinarse por acuerdos políticos. “No estarían votando por un independiente porque quieren a alguien de Libre”, añadió.

Hernández también indicó que existe un grupo de parlamentarios que mantiene reservas sobre la figura de un consejero independiente, al considerar que podría ser influenciado por intereses partidarios, lo que ha frenado el consenso.

“Hay un grupo que todavía está haciendo cálculos en función del próximo proceso electoral”, señaló, al momento que explicó que no existe el respaldo suficiente para nombrar a un postulante externo a los partidos tradicionalistas.

El análisis apunta a que, ante la ausencia de los votos requeridos, se repita un escenario similar al de otros nombramientos pasados, donde las negociaciones entre partidos han sido determinantes para alcanzar acuerdos.

La comisión especial encargada del proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entregará al pleno de diputados una nómina de 18 candidatos de la cual saldrán los elegidos para ocupar las vacantes en las instituciones. AD