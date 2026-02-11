Falta de transferencias provocó despidos masivos en El Corpus y demandas, según exalcalde

Tegucigalpa – La Alcaldía de El Corpus atraviesa una compleja situación financiera y legal luego de que más de 50 empleados interpusieran demandas laborales tras permanecer cerca de seis meses sin recibir salario, debido —según las autoridades— a la falta de transferencias gubernamentales.

El exalcalde Luis Andrés Rueda explicó que fueron los propios trabajadores quienes decidieron dejar de laborar ante la incertidumbre salarial. “Los empleados tomaron la decisión de no seguir trabajando porque ya tenían casi seis meses sin sueldo. Nosotros les dimos el despido y ellos procedieron a las demandas”, afirmó.

Rueda detalló que el proceso incluyó el despido formal de los empleados permanentes, a quienes se les entregaron constancias con fechas de ingreso, salida y salarios devengados. En total, eran 54 empleados directos, además de otros beneficiados con subsidios en áreas de salud y educación, cuyos pagos también salían de la alcaldía.

El exedil sostuvo que los trabajadores incluso pudieron optar por un despido indirecto, lo que habría incrementado el monto de las demandas. “Tenían subordinación, salario y un trabajo definido, cumplían con los tres elementos que exige el Ministerio de Trabajo para reconocer derechos laborales”, indicó.

Rueda negó que se hayan contratado menores de edad y aseguró que su administración dejó informes financieros disponibles para cualquier investigación. “Estamos abiertos a que se revise todo. Tenemos los informes en el Instituto de Transparencia”, subrayó.

No obstante, Rueda señaló que la alcaldía no quedará sin fondos, ya que la nueva administración recibirá el 40 % de las transferencias gubernamentales, además de los ingresos provenientes de impuestos municipales.

Por su parte, la actual alcaldesa de El Corpus, Katherine Guillén, confirmó que la municipalidad se encuentra embargada por aproximadamente 63 millones de lempiras como resultado de las demandas laborales. “Es dinero del pueblo, dinero con el que se podrían ejecutar proyectos en el municipio, que hoy se encuentra en total abandono”, lamentó. LB