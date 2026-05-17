Falta de rotación de granos causó pérdidas millonarias en quintales, reconfirma titular de Desarrollo Económico

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, aseguró que la falta de rotación de granos almacenados en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) fue lo que provocó las pérdidas millonarias en quintales de maíz y frijol.

El funcionario explicó que, durante las primeras revisiones realizadas por la actual administración, se detectó que aún permanecían almacenados de años atrás, sin que se hubiera ejecutado un adecuado proceso de rotación.

“Nos dimos cuenta que no había habido una rotación, que tenían todavía granos desde el 2022 y 2023 en los silos”, manifestó.

La pérdida de 44,500 quintales de frijol y más de 70 mil quintales de maíz ya generó fuertes cuestionamientos, especialmente en un contexto donde Honduras enfrenta problemas de inseguridad alimentaria y altos costos en los productos básicos.

Según estimaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los 100 millones de lempiras.

Ordóñez indicó que parte de los granos aún podría ser aprovechada por industrias para procesamiento, aunque reconoció que la ganancia que se le podría sacar sería mínima. AD