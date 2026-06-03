Falta de pago a médicos violenta derechos laborales e impacta en salud de las personas, alerta Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió hoy que, la falta de pago a médicos violenta derechos laborales e impacta en la salud de las personas, alerta Conadeh.

La mora de entre tres y cinco meses en el pago de salarios a unos 600 médicos, a nivel nacional, no solo vulnera derechos laborales, sino que impacta directamente el derecho a la salud de la población que no logra acceder a citas en hospitales públicos y del Seguro Social, indicó el ente defensor de derechos humanos.

El derecho a la salud también es un derecho humano. La afectación la sufren los usuarios de la salud que no han podido encontrar citas médicas para ser atendidos en los centros hospitalarios públicos y del Seguro Social, señaló el delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López.

Agregó que, el derecho al trabajo lleva consigo el derecho al salario y que, una mora de cinco meses afecta la economía del médico y a los miembros de su familia, ya que esto limita su capacidad para alimentarse y subsistir.

Indicó que, el primer paso es establecer las líneas presupuestarias para cancelar los sueldos adeudados y restablecer el servicio.

Anunció que el Conadeh dará seguimiento al caso y reiteró que la mora salarial, en el sector salud, no solo afecta a los médicos, también se compromete la prestación de un servicio público esencial para la población. (RO)