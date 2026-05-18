Falta de oportunidades y violencia empujan a jóvenes hondureños a migrar, advierte el Conadeh

Tegucigalpa– Causas estructurales como el desempleo, la violencia y la falta de oportunidades laborales están motivando a jóvenes recién egresados de colegios y universidades en Honduras a considerar la migración como única salida, alertó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

– Unas 136,131 que representan el 41% de las personas retornadas o deportadas, al país, entre los años 2020 y abril del 2026, su rango de edad oscila entre los 21 y los 30 años.

Ante esta problemática que enfrenta el país, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes recomendó, al gobierno, crear las condiciones para que los jóvenes puedan optar por un trabajo digno, puedan emprender en el país y no se vean obligados a tomar una ruta migratoria llena de peligros.

Agregó que muchos jóvenes con maestrías y excelencia académica no encuentran trabajo en el país y terminan sin empleo. “Para un joven es muy frustrante dedicar tanto tiempo a sus estudios y al final no encontrar ninguna oportunidad”.

En su boletín sobre la Situación del Mercado Laboral en Honduras publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en mayo del 2026, se establece que, en el 2025, más de 2 millones de hondureños tenían problemas de empleo.

Añade que las personas con problemas de empleo, de acuerdo con el rango de edad, evidencia que esta situación de vulnerabilidad afecta principalmente a los jóvenes entre 15 y 29 años que suman 793,133 y representan el 39% del total.

Tomar la ruta migratoria puede significar “pagar un alto precio”

Al desempleo y la falta de oportunidades laborales, Reyes sumó la ola de violencia que impacta directamente a la juventud y se convierte en un factor clave de expulsión. Destacó la importancia de trabajar en la prevención de la violencia, del desplazamiento forzado y en la migración porque si los jóvenes no se sienten seguros, no tienen otra alternativa que migrar.

La defensora de los derechos humanos también hizo énfasis en los peligros que viven los migrantes en la ruta migratoria, riesgos que incluyen desapariciones, secuestros y el reclutamiento por parte de estructuras criminales, principalmente en México.

Recordó que, recientemente, tres jóvenes, que salieron de territorio hondureño y murieron en el vagón de un tren de carga cuando intentaban llegar a los Estados Unidos.

Reyes denunció el uso de redes sociales para ofrecer falsos empleos, lo que indica que las mujeres jóvenes también se enfrentan al riesgo de terminar en redes de trata y explotación sexual o laboral.

Tomar la ruta migratoria sin saber a lo que se van a enfrentar, se paga un precio muy caro, advirtió la defensora de los derechos del migrante.

El llamado, a las autoridades hondureñas, es a generar empleo digno y políticas de prevención de la violencia en Honduras para evitar que la migración se convierta en la única opción para la juventud, concluyó.

41% de los migrantes retornados son jóvenes entre los 21 y los 30 años

Aunque no existen datos oficiales que indiquen cuantas personas salen del país en busca de mejores oportunidades, el Instituto Nacional de Migración (INM) establece en sus registros que, entre el 2020 y abril de 2026, fueron retornados al país 333,253 personal de los cuales 167,654 procedían de los Estados Unidos, 149,734 de México y 15,852 de Guatemala.

De las personas retornadas, al país, en estos 76 meses, alrededor de 136,131, que representa el 41%, su rango de edad oscila entre los 21 y los 30 años.

Es importante resaltar que solo en los primeros cuatro meses del 2026 fueron retornados y deportados a Honduras 15,449 personas, el 91% procedentes de Estados Unidos.

Unos 5,797 migrantes hondureños que representan el 38% del total de las personas retornadas, al país, su rango de edad oscila entre los 21 y los 30 años, de los cuales 5,247 son hombres y 550 mujeres. IR