Falta de medicamentos en el IHSS es por la forma de la adquisición, según el presidente del Colegio Médico

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, señaló que el problema de falta de medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se debe a la forma de adquisición.

Indicó que lo ideal es que cuando el usuario hace fila y llega a la ventanilla, le digan “aquí está su medicamento”, pero recibe un “no hay”.

“El problema no está en la distribución, está en la compra y la forma de compra es la equivocada también, porque no se cambia esa ley de compras del Estado”, declaró.

Santos cuestionó que la actual Ley de Contratación del Estado provoca que haya un trámite extenso para comprar llantas, resmas de papel, lapiceros, tintas y cosas de oficina.

Sostuvo que si no hay medicamentos no funcionará la entrega a domicilio, no habrá disponibilidad en las farmacias del IHSS y tampoco en las privadas.

Criticó que la Ley de Contratación del Estado es una trampa para generar crisis y justificar el sistema de privatización de la salud.

El presidente del CMH pidió que se modifique y se separe la forma de comprar medicamentos al mecanismo de adquirir insumos y materiales de oficina del IHSS y la Secretaría de Salud. AG