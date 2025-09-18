Falta de consensos extiende parálisis legislativa confirma jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento confirmó este jueves que la parálisis legislativa se extendió esta semana ante la falta de consenso en la reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

“Hay un compromiso importante para que antes de que finalice esta legislatura podamos discutir y aprobar las reformas al Inprema y devolverle al magisterio nacional una jubilación digna”, afirmó.

Actualmente, se ha discutido en dos debates en el hemiciclo legislativo las reformas a la Ley de Inprema.

El diputado olanchano señaló que pese al compromiso de sesionar el Día del Maestro hondureño, “lamentablemente la información que tenemos es que no tenemos los votos suficientes de las bancadas más grandes y que por lo tanto someter a consideración el proyecto de ley era perderlo y ocupamos salvar este proyecto”, argumentó.

Sarmiento reconoció que en la etapa electoral, como la que inicia formalmente el 1 de septiembre, el Congreso se puso en modo político, donde todas las iniciativas de ley van en función de lo que les conviene o no a los diputados que buscan la reelección.

El Congreso Nacional no sesiona desde casi un mes, pese a que el presidente del Legislativo, Luis Redondo ha convocado al pleno, pero luego ha cancelado el llamado, por fallas en el sistema eléctrico o porque no tiene los consensos para proyectos que impulsa el oficialismo de Libertad y Refundación. VC