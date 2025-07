Falta de capacidad y tramitología provoca baja ejecución presupuestaria, señala economista de UNAH

Tegucigalpa – La jefa del departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, dijo que la falta de capacidad administrativa y los trámites engorrosos en la burocracia hondureña se traducen en la actual baja ejecución presupuestaria.

La economista indicó que “este gobierno apostó a un proceso reembolsacional y eso en alguna medida ha impuesto reformas dentro de las secretarías de Estado y esto de alguna forma ha atrasado la ejecución presupuestaria”, argumentó.

Ochoa hizo un llamado al gobierno a colocar personas capaces que tengan el conocimiento en temas de planificación y ejecución, porque este tema se politiza ya que dan plazas de trabajo a personas que no tienen las capacidades y conocimiento para echar andar el presupuesto.

Por otro lado, señaló la falta de capacidad administrativa, los procesos engorrosos y la burocracia que persisten y eso también atrasa en la ejecución y después todos se preguntan porque hay un déficit en todo, en la balanza de pagos y comercial.

Sostuvo que tanto el pago de la deuda como el de sueldos y salarios no requieren mayor tramitología, pero el tema de la inversión productiva si requiere de planificación de programas y proyectos y cuando no hay capacidad en el talento humano para darle seguimiento esto retrasa, es por eso que el gobierno no avanza en sintonía.

“No se puede dejar de lado el hecho que dependemos de los desembolsos que nos hacen los organismos internacionales y cuando hay retraso y no cumplimientos condicionales esto infiere en los diferentes motivos que interfieren en la ejecución presupuestaria”, sostuvo.

Afirmó que hay varios factores que inciden en la baja ejecución del presupuesto, es un problema estructural que persiste en cada uno de los gobiernos.

Dijo que de la inversión productiva en los siete meses del año solo ha ejecutado el 22% de su presupuesto.

“Este gobierno también le apostó a los temas de infraestructura, salud, energía, agricultura, pero el problema no es la falta de recursos, el problema es la baja ejecución presupuestaria”, indicó.

A su juicio a esta fecha el gobierno tendría una ejecución del 65%, ya que nunca se ejecuta en un 100%.

“El país será autosostenible en la medida que genere sus propios ingresos, dando seguimiento a la ejecución presupuestaria para un desarrollo económico y social”, apuntó.

La economista indicó que también incidió la aprobación tardía del presupuesto en el Congreso Nacional debido a la falta de consenso político. IR