Falsas llamadas al 911 retrasan emergencias reales y elevan preocupación en autoridades

Tegucigalpa – El director nacional de la Unidad de Respuesta de Emergencia Médica del 911, Dennis Cano, advirtió sobre el impacto negativo que generan las llamadas falsas al Sistema Nacional de Emergencias 911, revelando que una gran parte de las comunicaciones recibidas no corresponden a situaciones reales.

De acuerdo con Cano, diariamente se reciben entre 7,000 y 8,000 llamadas, aunque en algunos casos la cifra ha alcanzado hasta 11,000 reportes, de los cuales apenas unas 900 emergencias son verificadas como verdaderas. Esta situación provoca retrasos en la atención de incidentes reales, afectando directamente la capacidad de respuesta.

El funcionario explicó que, conforme a estándares internacionales, el tiempo ideal de respuesta debe oscilar entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, las llamadas ficticias y el mal uso del sistema generan demoras innecesarias en la atención.

“Nos preocupa que una gran parte de las llamadas no son ciertas. Pedimos a la población que no juegue con las líneas del 911, porque esto retrasa la atención de quienes realmente lo necesitan”, expresó.

En respuesta a los desafíos, las autoridades han implementado un proceso de reordenamiento estratégico de recursos, trasladando unidades de ambulancia desde municipios con menor demanda hacia zonas con mayor población. Entre los cambios destacan el traslado de unidades desde Orica, Minas de Oro y Marale hacia sectores como Guaimaca, donde la demanda supera los 100,000 habitantes.

Asimismo, se han posicionado 10 ambulancias en puntos estratégicos de la capital para enfrentar el congestionamiento vehicular y mejorar los tiempos de respuesta. Gracias a estas medidas, el tiempo promedio de atención se ha reducido de 40 minutos a un rango de entre 12 y 15 minutos, lo que las autoridades denominan la “meta de oro”.

Cano subrayó que el sistema 911 no solo involucra ambulancias, sino una articulación institucional con entidades como la Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, por lo que insistió en la necesidad de un uso responsable por parte de la ciudadanía. LB