Fallo judicial equipara a Honduras con vecinos en acceso comercial a EEUU

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Honduras logró equiparar con sus vecinos de Guatemala y El Salvador su competitividad, tras el mazazo judicial recibido por Donald Trump de parte de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales los aranceles impuestos, pero deberá trabajar para reducir las nuevas medidas que anunció el jefe de la Casa Blanca.

+ Ahora el gobierno de Asfura debe trabajar con la administración Trump para lograr mejorar acceso al mercado estadounidense.

+ Retorno al CIADI enviará poderoso mensaje de certidumbre a inversionistas extranjeros para regresar a Honduras.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos destacó que Trump se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

(LEER) Supremo de EEUU invalida los aranceles impuestos por Trump.

Trump había invocado la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 como pilar de su guerra comercial con el mundo, lo que para seis jueces que votaron en contra no era aplicable, mientras tres jueces supremos apoyaron al mandatario republicano.

Dolido por la decisión de los jueces supremos, el titular de la Casa Blanca anunció que aplicará una nueva tanda de aranceles del 10 % y luego agregó que lo elevará al 15 % a nivel global basado en La Ley de Comercio de 1974, que le otorga poderes especiales al jefe de la Casa Blanca, aunque lo limita a 150 días.

Está última medida que anunció Trump le brinda a los empresarios hondureños recuperar la igualdad con sus vecinos salvadoreños y guatemaltecos, que habían logrado obtener beneficios gracias a que sus gobiernos negociaron con la administración Trump beneficios arancelarios para sus exportadores.

El gobierno de El Salvador había logrado que el 100 % de sus exportaciones no les aplicaran aranceles, mientras Guatemala logró que hasta el 70 % de sus exportaciones ingresarán libre y el restante con aranceles reducidos.

Mientras los exportadores hondureños debían hacer frente a un arancel del 10 % y en el caso de los arneses subía al 25 %, mientras sus competidores mexicanos y de otras zonas geográficas tenían preferencias en este apartado.

Todo inicia de cero

Con la decisión judicial de eliminar los aranceles y la respuesta de Trump de aplicar uno nuevo del 15 % en base a otra ley, para los empresarios hondureños es comenzar de cero, ya que el mismo arancel es de aplicación global, lo que significa que sus competidores vecinos deben pagar la misma tasa arancelaria, lo que elimina la ventaja que gozaban hasta el viernes pasado.

Bajo el nuevo escenario en el comercio global con la potencia norteamericana, el gobierno y los empresarios deben elaborar una nueva estrategia, que permitan el acceso de los bienes hondureños sin restricciones arancelarias.

En ese sentido, la próxima cumbre convocada por el presidente Trump con seis gobernantes latinoamericanos, donde fue invitado el presidente Nasry Asfura, debe ser aprovechada por el gobernante hondureño para pedir que los bienes del país puedan ingresar al mercado estadounidense con ciertas ventajas.

Trump convocó a la cumbre a los gobernantes afines a su mandato el sábado 7 de marzo, la cual se realizará en Miami, Estados Unidos.

(LEER) Honduras vuelve al eje de Washington y reactiva su valor estratégico en Centroamérica

Honduras se ha convertido en una pieza clave en el juego global que Washington impulsa contra China y otras potencias como Rusia, naciones a las cuales no las quiere con influencia en el hemisferio occidental.

Esa nueva posición, de acuerdo a los analistas, debe ser aprovechada por Honduras para solicitar a Estados Unidos que le concedan ventajas comerciales que le permitan que sus exportaciones sean competitivas, además que generarán empleos formales, vitales para evitar la migración de connacionales a la potencia del norte.

(LEER) Decisión del Supremo de EEUU sobre aranceles nos da un respiro, pero hay que seguir cabildeos: Mossi

Parar la hemorragia de pérdida de empleos

Y a pesar que el actual gobierno hondureño apenas se acerca a un mes en sus funciones, comienza a recibir las pesadas noticias de cierres de maquilas, programadas desde el año pasado, pero que se concretan en estos dos primeros meses del 2026.

El cierre de maquilas se traduce en la pérdida de miles de empleos, lo que complica la imagen de la nueva administración.

De hecho se conoce que desde antes que asumiera su mando, el entonces presidente electo Asfura se desplazó hacia la zona norte a reunirse con líderes y ejecutivos de empresas a solicitarles que no cancelen operaciones y se trasladen a países vecinos, con la finalidad de parar la sangría de la destrucción de puestos de trabajo.

(LEER) Honduras debe aprovechar relación con Trump para nivelar aranceles como los tiene Guatemala y El Salvador, según Graco Pérez

Seguridad a los inversionistas

En el marco de la igualdad lograda con sus vecinos, la economía hondureña recuperará en las próximas semanas otra desventaja que tenía en la región y es el tema de la seguridad jurídica a los inversionistas.

La pasada administración de Xiomara Castro retiró a Honduras del esquema de protección a las inversiones conocido como (CIADI), un organismo perteneciente al grupo del Banco Mundial, con lo cual el país había bajado en la perspectiva de un clima amigable a los negocios.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una de las ventajas que ofrecen los países para asegurar a los inversionistas que su capital estará seguro una vez que lo trasladen a determinada nación.

La actual administración de Asfura anunció que se reincorporará al CIADI el próximo 6 de marzo, para lo cual se desplazará el propio mandatario hondureño y parte de su equipo económico.

(LEER) Regreso de Honduras al CIADI envía mensaje de certidumbre a inversionistas: Juan Carlos Sikaffi

El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffi, señaló que el retornó de Honduras al CIADI envía un poderoso mensaje de certidumbre e imparcialidad a la inversión.

“Estoy contento porque eso le da certidumbre al país y a los inversionistas un árbitro imparcial que pueda decidir cuando el Estado cometa un exceso o el empresario una falta”, apuntó el industrial hondureño. (PD)