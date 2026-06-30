Fallo de la Corte Suprema de EEUU es un alivio para familias hondureñas migrantes: Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), calificó como “una de las resoluciones más esperadas” el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló un decreto impulsado por el Ejecutivo de ese país y protegió la ciudadanía por nacimiento, establecida en la Decimocuarta Enmienda.

El fallo es un “alivio” para todos los hondureños, tanto para las mujeres que han ido a tener sus hijos a Estados Unidos, como para los hondureños indocumentados que están en ese país y que han tenido sus hijos, afirmó Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.

Reyes recordó que, desde enero de 2025, el presidente de Estados Unidos emitió un decreto que pretendía negar la ciudadanía estadounidense a niños y niñas nacidos en ese país de padres indocumentados.

Sin embargo, actualmente la Corte Suprema de Estados Unido ha protegido esta interpretación, sobre todo, porque es un derecho constitucional que está dentro de la Constitución de Estados Unidos”, indicó.

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Un beneficio a largo plazo para las familias

Elsy Reyes, del Conadeh.

La defensora de los derechos humanos calificó de “muy buena noticia” para todos los hondureños indocumentados y que sus hijos han nacido en Estados Unidos.

Explicó que el principal beneficio se verá a futuro, una vez que estos niños adquieran su mayoría de edad y puedan solicitar la residencia para sus padres. Es un beneficio a largo plazo que se verá evidenciado, pero estos tendrían que cumplir su mayoría de edad.

Reyes también destacó la solidez jurídica del fallo. Esta decisión de la Corte Suprema es como el nivel más alto en el tema de justicia en Estados Unidos. No creo que se cambie.

Agregó que, es un derecho constitucional y para modificarlo hubiesen tenido que hacer una reforma a la Constitución de Estados Unidos, y Estados Unidos no es de los países que acostumbre hacer reformas constitucionales.

Creo que la decisión de la Corte ha sido acertada porque no contradice la normativa que ellos tienen. Eso genera una tranquilidad para todos los hondureños que sus hijos han nacido y que están en una situación de indocumentados en Estados Unidos, reiteró.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.

La situación migratoria, general, no cambia

Pese al fallo favorable, el Conadeh advirtió que las condiciones migratorias para los hondureños siguen siendo duras.

Reyes se refirió a las últimas resoluciones sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) que puede dejar a cientos de miles de personas expuestas a posibles procesos de deportación.

A eso sumó las restricciones para solicitar asilo en la frontera y el poder que se le ha dado a la patrulla fronteriza, que también ha sido extremo, ya que les da mayor autoridad a los agentes para rechazar a residentes con “Green Card” cuando regresan al país si tienen antecedentes o procesos penales pendientes. JS