Fallo de la CIJ podría redefinir frontera marítima entre Honduras, Guatemala y Belice

Tegucigalpa – El experto en temas internacionales, Graco Pérez, advirtió que el pronunciamiento que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el próximo jueves alrededor de las 8:00 de la mañana, hora de Honduras, podría tener implicaciones directas en la delimitación de las fronteras marítimas entre Honduras, Guatemala y Belice.

Según explicó el analista, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de Guatemala para intervenir en el proceso relacionado con el litigio territorial de Cayos Zapotillos, una zona estratégica en el Caribe que es reclamada tanto por Guatemala como por Belice y también Honduras.

Pérez señaló que el tema ha generado preocupación debido a que, a su juicio, no ha existido suficiente transparencia por parte de la Cancillería hondureña, pese a que la convocatoria para esta audiencia fue publicada de forma oficial en la página de la CIJ.

“El pronunciamiento de la Corte definirá aspectos clave de la línea fronteriza marítima entre los tres países, porque aunque el proceso gira en torno a los Cayos Zapotillos, también tiene implicaciones en el juicio entre Guatemala y Belice sobre su frontera marítima e insular”, anotó.

El experto recordó que Guatemala solicitó intervenir en el caso relacionado con Belice, mientras que Honduras no presentó una solicitud similar en el proceso entre ambos países, una decisión que —según afirmó— fue tomada por el gobierno anterior.

No obstante, indicó que, si la Corte acepta la intervención guatemalteca en el caso, Honduras podría tener la oportunidad de abrir una puerta jurídica para solicitar su participación en el litigio entre Guatemala y Belice.

En ese contexto, Pérez señaló que Belice ha manifestado que no se opone a la participación de Guatemala, mientras que Honduras sí ha expresado reservas, por lo que el fallo del jueves será determinante para conocer cuál postura tendrá mayor peso ante el tribunal internacional.

Soberanía en disputa

El analista también advirtió que actualmente ningún país ejerce una soberanía plena sobre los Cayos Zapotillos, pese a que Honduras, Guatemala y Belice reclaman derechos sobre el territorio.

Asimismo, alertó que Honduras ha reducido su presencia en la zona debido a limitaciones para realizar patrullajes permanentes, situación que podría debilitar los argumentos del país en materia de soberanía.

Ante este escenario, Pérez subrayó la necesidad de que la Cancillería hondureña fortalezca el trabajo de documentación histórica y la defensa territorial, especialmente porque Honduras mantiene aún temas pendientes de delimitación marítima con otros países de la región. LB