Fallece Yolanda Barahona de Suazo, promotora de la democracia hondureña

Tegucigalpa – Yolanda Barahona de Suazo falleció este domingo, informaron fuentes familiares y sus allegados a través de sus cuentas en redes sociales.

La licenciada Barahona de Suazo fue una destacada promotora de la cultura democrática y cívica del país, una luchadora por décadas para lograr que el estado de derechos y las instituciones democráticas se consoliden en el país.

Barahona de Suazo fue directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo de Honduras, un organismo no gubernamental que promueve el espacio social y cívico en el país, para que la sociedad alcanzara niveles de influencia y poder asegurar una democracia sólida y estable en el país.

Por décadas entregó su trabajo para la promoción de las libertades del ciudadano hondureño, además de promover espacios de libertad para la sociedad, donde la dirigencia y la élite tuviera una política de rendición de cuentas. (PD).