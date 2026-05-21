Fallece reconocido periodista Genaro Gutiérrez en Cortés; golpe de calor habría sido detonante

Tegucigalpa – El gremio periodístico hondureño se encuentra de luto tras el fallecimiento del comunicador Genaro Gutiérrez, un referente de la radiodifusión local y nacional, quien dedicó décadas de su vida al ejercicio del periodismo.

Gutiérrez, de 80 años, se desempeñó durante muchos años como corresponsal de distintas cadenas radiales del país, siendo ampliamente reconocido por su participación en coberturas electorales y su colaboración con medios como HRN, HRP1, Súper Radio, Radio Meridiano, Radio Ferguson, Radio Choluteca, así como su trabajo en la zona sur del país. También incursionó en la prensa escrita, destacando por sus editoriales en Diario La Tribuna.

Según relató su hija, la también periodista Suny Gutiérrez, su padre fue un hombre apasionado por la comunicación, creativo y comprometido con la verdad. “Siempre lo buscaban para coberturas importantes, especialmente en elecciones. Tenía ese don periodístico que lo caracterizó durante muchas décadas”, reseñó.

El comunicador también impulsó proyectos propios, como el noticiero “Villanueva por Dentro”, además de participar en espacios como Radio Cristiana, Noti Biblia y Notidiario, donde dejó huella por su estilo único y su disciplina. Asimismo, formó parte de iniciativas organizativas dentro del gremio periodístico, destacando por su orden y documentación en cada proceso.

Golpe de calor

De acuerdo con sus familiares, el estado de salud de Gutiérrez se vio afectado en los últimos días por las altas temperaturas registradas en el país, lo que habría agravado padecimientos previos como la hipertensión. “Creemos que esta ola de calor aceleró su proceso. Estaba bajo tratamiento médico, pero el calor complicó su condición”, refirió la acongojada hija.

El fallecido periodista residía en la colonia Independencia de Villanueva, donde era ampliamente conocido y respetado por su trayectoria y calidad humana.

Genaro Gutiérrez también destacó el legado que deja su padre, no solo en el ámbito profesional, sino en la formación de nuevas generaciones. “Yo seguí sus pasos. Me corregía cuando iniciaba en radio, me enseñó a vocalizar, a leer bien. Nos deja un legado de honestidad, servicio y amor por el periodismo”, manifestó.

El veterano periodista será recordado como un periodista íntegro, dedicado y apasionado, cuya voz y compromiso marcaron la historia del periodismo en Villanueva y Honduras.

¡Descanse en paz, Genaro Gutiérrez! JS