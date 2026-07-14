Fallece Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo

Tegucigalpa – El hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo Sosa falleció la mañana de este martes en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.

Ramón Lobo Sosa, de 99 años, murió en un centro hospitalario de La Ceiba tras ser ingresado el martes pasado.

El hermano del expresidente residía en Bonito Oriental, Colón donde se dedicaba a la ganadería. Fue diputado del Congreso Nacional y egresado como ingeniero mecánico en Alabama, EEUU.

También fue muy reconocido como un político en la zona del bajo Aguán.

Los restos mortales del empresario se encuentran en el centro hospitalario a la espera que sus familiares los retiren y trasladarlo hacia su lugar de residencia donde será velado y posteriormente su sepelio.

Hasta el momento, el expresidente Lobo Sosa no se ha pronunciado sobre la pérdida de su hermano. IR