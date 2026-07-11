Fallece la periodista Bessy Carolina Martínez

Tegucigalpa – Este sábado se informó el deceso de la periodista Bessy Carolina Martínez Ríos, quien dirigió la unidad de Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad hace dos décadas y muy recordada por su don de gente y profesionalismo en el ejercicio de la profesión.

– Un fulminante paro cardiaco acabó con la vida de la muy querida periodista.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), lamentó el fallecimiento de la muy querida comunicadora.

“Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa. Que en Paz Descanse”, posteó el ente gremial.

La triste noticia se registró en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa, provocando profundas muestras de pesar, dolor y solidaridad entre sus colegas, amigos y familiares.

Es velada este sábado en la funeraria San Miguel Arcángel de la colonia Kennedy y será enterrada en San Miguel Arcángel de Las Casitas.

Su compañero de hogar, el también periodista José María “Chema” Centeno, relató que un paro cardíaco acabó con la vida de Bessy Martínez.

Contó que el pasado 10 de junio sufrió un accidente cuando se cayó de un muro, pero fue atendida oportunamente y logró recuperarse, sin embargo la madrugada de este sábado sufrió un paro cardíaco. “Ayer desayunó, hasta unos panqueques pidió y se los comió con café, por la tarde tomó café con rosquilla… pero se fue luego de hacer una oración bonita, se fue en paz con Dios”, compartió.

A Bessy Martínez se le recuerda por su trayectoria y carisma dentro de los medios de comunicación. Muy querida y recordada en la crónica parlamentaria y otras fuentes informativas. Laboró en VTV y Hondured, así como otras trincheras informativas a los largo de su vida.

Desde la sala de redacción de Proceso Digital elevamos plegarias para que su alma descanse en paz e igualmente enviamos nuestras muestras se solidaridad a las familias dolientes. ¡Q.E.P.D.! JS

⚫️⚪️FALLECIMIENTO⚪️⚫️

Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras(CPH) Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa.

Que en Paz… pic.twitter.com/U7HNSAXA2A — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 11, 2026