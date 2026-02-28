Fallece la neuróloga y científica hondureña Reyna Durón

Tegucigalpa – Esta mañana falleció la neuróloga y científica hondureña Reyna Durón en la capital hondureña.

El doctor Omar Videa informó del fallecimiento de la doctora Reyna Durón, una científica y neuróloga hondureña que deja un legado en la salud del país.

En el tiempo de la pandemia fue una de las referentes que impulsó la conexión de la ciencia de la salud con la población, dando a conocer en foros y en entrevistas las secuelas que dejó en los pacientes esta enfermedad.

La doctora Reyna Durón, fungió como directora del Observatorio de la COVID-19 de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), y en reiteradas ocasiones en entrevistas a Proceso Digital alertó que la positividad de la enfermedad se triplicó y de las secuelas que deja el virus en los pacientes.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde será velada la doctora Durón.

Desde la sala de redacción de Proceso Digital nos solidarizamos con la familia de la destacada científica y neuróloga hondureña.

Tras su fallecimiento, la UNITEC lamentó el mismo y se solidarizó con su familia y emitió un acuerdo de duelo. IR