Fallece la mitad de ‘Dúo dinámico’, que llevó la resistencia a la pandemia

Redacción internacional – España y Latinoamérica pierden este martes a uno de los artistas que marcaron los años 60 con temas imprescindibles a este y al otro lado del océano, Manuel de la Calva, la mitad del ‘Dúo dinámico’, que falleció este martes a los 88 años en Madrid, y que junto a su contraparte, Ramón Arcusa, hizo ‘resistir’ al mundo en la pandemia.

Ese «alma» del dúo deja una generación extensa de seguidores que lo han cantado, bailado, reído y sobre todo disfrutado en una multitud de temas que se hicieron populares en los discos de La época y que saltaron a la fama internacional gracias a las películas acompañando a actrices como la española Mari Sol.

Antes de eso, De la Calva fue precursor del fenómeno fan en España desde los años 60 y coautor de temas imprescindibles de la música de este país como ‘Resistiré’ o ‘La la la’, tema ganador de Eurovisión.

Junto a su compañero, Ramón Arcusa, realizaron giras por varios países latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, además de presentarse en Río de Janeiro en un festival donde conocieron a figuras como Nelson Riddle y Henry Mancini.

«Siempre alegre, optimista y positivo» lo recordará siempre Arcusa, quien fuera su compañero artístico durante más de seis décadas en esa mítica formación, y así permanecerá en la memoria de muchos «el bajito» del grupo o, mejor dicho, Manolo, con su sonrisa perenne y el chaleco rojo que durante tanto tiempo los identificó como pareja musical.

De la Calva (Barcelona, 1937) nunca se había separado de Arcusa desde que formaron el grupo en 1959 después de conocerse en la Empresa Nacional de Motores de Aviación, Elizalde, de Barcelona, donde trabajaban como delineantes proyectistas.

«Nuestro ‘matrimonio’ ha sido longevo porque en primer lugar nos hemos respetado mutuamente, y hemos respetado el trabajo del otro, a veces en una competencia subliminal, pero siempre desde el respeto», destacaba De la Calva en una entrevista con EFE hace solo un año, en la que también contó que de lo que más satisfechos estaban era de haber puesto color «a aquella España en blanco y negro».

Adaptaciones americanas

Al principio como The Dynamic Boys, comenzaron con adaptaciones de canciones americanas que traducían al español, pero, influidos por artistas como los Everly Brothers, Frank Sinatra, los Platters o Los Cinco Latinos, se animaron a publicar sus propias composiciones al ver que uno de sus temas alcanzaba un éxito semejante.

«Simplemente hacíamos lo que el cuerpo nos pedía y jamás contamos las canciones que hemos hecho: ahora las han contado para nosotros», decía agradecido De la Calva cuando en 2024 recogía la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores de España (SEGAE) por las más de 1.200 canciones compuestas en sus 65 años de carrera, un tesoro que también les valió el premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Aunque hoy polémica por su letra, ‘Quince años tiene mi amor’ se convirtió en uno de esos primeros éxitos, como ‘Quisiera ser’, que les dio la segunda plaza en el Festival de Benidorm, en España, de 1960.

No fue el único concurso al que se presentaron. Con un resultado más apoteósico, fueron los autores de ‘La la la’, el tema que debía cantar Joan Manuel Serrat en Eurovisión 1968. Al negarse este a interpretarla si no era en catalán, Massiel lo sustituyó «in extremis», dándole a España su primera victoria (de dos) en el famoso festival por delante del ‘Congratulations’ de Cliff Richards.

«Casi fuimos nosotros, pero la discográfica de Serrat argumentó que ya había desembolsado mucho dinero para la promoción y exigió un artista de su catálogo. Nos hubiese gustado ir a nosotros, pero vista la historia, no cambio nada. Prefiero que fuese Massiel, que la defendió brillantemente, antes que nosotros sin saber si hubiésemos ganado», afirmó a EFE Arcusa sobre aquel episodio.

Y es que la riqueza autoral del dúo no se limitó sus discos, ya que también crearon y produjeron música al servicio de otros, como Nino Bravo, Camilo Sesto, José Vélez, Angela Carrasco y, finalmente, para su «gran Julio Iglesias», al que dieron temas como ‘Soy un truhán, soy un señor’ o ‘Me olvidé de vivir’.

«Resistiré»

El Dúo Dinámico abandonó su carrera en 1972 cuando los últimos estertores de la dictadura convergieron con el auge de la canción protesta y ellos perdieron temporalmente su hueco hasta su retorno definitivo a finales de la década.

En esa segunda etapa llegó una de las canciones más especiales, ‘Resistiré’, compuesta por De la Calva junto a Carlos Toro y que fue lanzada en 1987 a partir de una frase casual del nobel de literatura Camilo José Cela, «el que resiste… gana».

Solo dos años después vivió otro espaldarazo al formar parte de la banda sonora de la película ‘¡Átame!’ de Pedro Almodóvar y, más de 30 años después, resurgió con fuerza como himno de motivación colectiva durante el encierro por covid-19.

«Su letra es, palabra tras palabra, lo que se siente en la lucha por la vida», corroboró su coautor, que tuvo oportunidad de cantarlo con las enfermeras que lo atendieron en 2007 cuando fue hospitalizado para superar un cáncer.

Con todo, de entre todo ese patrimonio, confesó a EFE que se quedaba con ‘Perdóname’ como su favorita: «Muchas personas nos han confesado que están en este mundo gracias a esa canción, porque ayudó a una reconciliación, y de paso a lademografía. ¿Hay algo más bonito?». EFE