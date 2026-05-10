Fallece la leyenda motagüense Pedro Colón

Tegucigalpa – Con profundo pesar se informó la noche de este sábado el fallecimiento de Pedro Gumercindo Colón, histórico exjugador del fútbol hondureño y recordada figura del club Motagua.

Pedro Colón, de 78 años, será recordado por la afición motagüense tras marcar el gol que le dio el campeonato al Motagua en la temporada 1970-1971 frente al eterno rival el Olimpia quedando inmortalizado en la historia del fútbol nacional.

Nacido en enero de 1948, Pedro Gumercindo Colón deja un legado imborrable en el deporte hondureño y en la memoria de generaciones de aficionados.

Colón durante los últimos 40 años se quedó radicado en Danlí, donde tuvo un negocio en el estadio Marcelo Tinoco, y daba clases de educación física a los niños de las escuelas locales.



Además de ser futbolista, también fue seleccionado de atletismo, incluso ganó medallas para Honduras en su incursión en la selección de ese deporte.

No hay un informe oficial de la causa de su partida, pero es una baja sensible ya que era considerado una leyenda viviente del ciclón azul. IR