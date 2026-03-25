Fallece la exprimera dama de Honduras, Bessy Watson de Reina

Tegucigalpa- Este martes 24 de marzo se confirmó el sensible fallecimiento de la exprimera dama de la nación, Bessy Watson de Reina, quien fuera una figura clave en el ámbito social y humanitario del país durante la década de los noventa.

La noticia fue difundida inicialmente por figuras públicas y allegados a la familia.

Un legado de servicio y compromiso social

Bessy Watson fue la esposa del expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, quien lideró el destino de Honduras en el periodo de 1994 a 1998. Durante su gestión como Primera Dama, Watson de Reina se distinguió por su labor humanitaria, su enfoque en causas sociales y el apoyo a los sectores más vulnerables.

En cuanto a su perfil público se caracterizó por ser una persona con presencia constante y cercana en proyectos de bienestar social, consolidándose como una figura respetada e influyente.

Tras enviudar en 2003, mantuvo vivo el legado de su esposo, un reconocido jurista y diplomático.

A la exprimera dama le sobreviven sus hijas Karla Marina, Lolita y Florencia Reina Watson. Se recuerda también con especial afecto a su hijo Roberto Antonio, quien falleció años atrás.

La partida de Bessy Watson de Reina deja un vacío en la sociedad hondureña, que la recuerda como una mujer de gran temple, elegancia y profunda vocación de servicio. Hasta el momento, la familia no ha brindado detalles sobre las honras fúnebres.

Con la partida de doña Bessy Watson de Reina, Honduras despide no solo a una ex primera dama, sino a una mujer que personificó la dignidad y la nobleza en el servicio público. En estos momentos de profundo duelo, Proceso Digital extiende sus más sinceras condolencias a sus hijas, nietos y demás seres queridos, elevando una oración por el descanso eterno de su alma y rogando para que encuentren consuelo en el legado de amor y entrega que ella sembró en su familia y de su nación.LB