Fallece la doctora Biruté Mary Galdikas, principal experta mundial sobre orangutanes

Redacción Medioambiente.– La Fundación Internacional para los Orangutanes (OFI, por sus siglas en inglés) ha confirmado el fallecimiento a los 79 años de edad de su fundadora: la doctora Biruté Mary Galdikas, principal experta mundial en estos grandes simios y la última de las conocidas como «trimates» o «Ángeles de Leakey».

La primatóloga, que dedicó casi 55 años de su vida a la investigación y protección de los orangutanes y su ecosistema en la selva tropical, falleció en Los Ángeles (EE. UU.) «tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón» en la madrugada del martes 24 de marzo, según el comunicado de la OFI, que describe su desaparición como «el fin de una era de iconos legendarios de la conservación».

De nacionalidad canadiense, comenzó sus estudios en Indonesia en 1971 en el Campamento Leakey, integrado en lo que hoy es el Parque Nacional Tanjung Puting de Borneo, donde firmó el proyecto individual de investigación conductual y ecológica más largo jamás elaborado sobre una sola especie.

Sus descubrimientos incluyen desde la variedad de frutas y vegetales consumidas por los orangutanes hasta la observación de su intervalo entre partos y el análisis de sus patrones de actividad diaria.

La OFI señala que el trabajo de Galdikas «la convirtió de inmediato en una experta ‘de facto’ y una colaboradora de confianza del gobierno indonesio», lo que le permitió entre otros logros impulsar la reclasificación de Tanjung Puting como Parque Nacional y encabezar la primera Conferencia Mundial sobre Grandes Simios en 1991.

Ángeles de Leakey

El paleontólogo, arqueólogo, antropólogo y escritor británico Louis Leakey fue su mentor y también el de las doctoras Dian Fossey y Jane Goodall, a las que guió y financió para estudiar la etología de los grandes primates.

La zoóloga norteamericana Dian Fossey se dedicó a estudiar los gorilas en la República Democrática del Congo y en Ruanda, donde fue asesinada se cree que por cazadores furtivos en 1985, mientras que la etóloga británica Jane Goodall trabajó con los chimpancés en Tanzania y falleció el pasado mes de octubre.

Galdikas fue la última en incorporarse a este grupo y, en su caso, sus estudios se concentraron en Indonesia para observar a los orangutanes en su hábitat de las selvas de Borneo.

Ello les valió los apodos de «damas mono» y «mujeres mono» y también «trimates» -por ser tres científicas estudiando primates- aunque la propia Galdikas acuñaría el término de «Ángeles de Leakey» en su libro ‘Reflejos del Edén’ publicado originalmente en 1995.

Reconocimiento

Frente a la popularidad de Fossey y Goodall, el director del Proyecto Gran Simio España (PGSE), Pedro Pozas, describe en uno de sus artículos a la canadiense como «la gran olvidada» del grupo porque a pesar de su edad pasaba la mayor parte del tiempo en la selva, aunque también viajaba para atender sus responsabilidades universitarias o participar en conferencias.

Tras recordar que Galdikas era presidenta de honor del PGSE, Pozas lamentaba que no fuera «reconocida y premiada como se merece», si bien contaba con distinciones como el Premio Tyler o la Orden de Canadá y era miembro de la Junta directiva del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial, catedrática de la Universidad Simon Fraser en Burnaby (Canadá) y profesora la Universidad Nacional de Yakarta (Indonesia).

La etóloga resumió su filosofía respecto a los orangutanes en su libro: «Junto con otros grandes simios, son nuestros parientes vivos más cercanos» y por ello «nos recuerdan más que cualquier otra especie nuestra unión con la naturaleza». EFE/ir