Fallece la dama sanlorenzana, doña Titina Paredes

Tegucigalpa – La sociedad sanlorenza está de luto por el fallecimiento de la distinguida dama Norbertina “Titina” Pineda Bonilla viuda de Paredes.

Los restos de doña Titina están siendo velados en su casa de habitación en el Barrio El Centro, en San Lorenzo, Valle, según lo informado por sus familiares.

La misa de cuerpo presente se llevará a cabo mañana a las 8:30 de la mañana en la parroquia de San Lorenzo y posteriormente su sepelio en el cementerio de esa ciudad puerto.

Doña “Titina”, como cariñosamente la llamaban los sanlorenzanos fue una destacada dama de la sociedad que destacó, entre muchas de sus habilidades, por su gusto por la decoración y arreglos de bodas y accesorios en su conocida tienda La Tridalia.

Educada, cortés y una emprendedora incansable, doña Titina proviene de una de las familias de antaño de San Lorenzo y junto a su esposo, el extinto don Darío Paredes, procrearon tres hijos, de los cuales les sobrevive Juan Carlos Paredes, funcionario municipal. VC