Fallece la chef y presentadora de televisión, Sandra Díaz del Valle

Tegucigalpa – Este miércoles se reportó el fallecimiento de la reconocida chef y presentadora de televisión, Sandra Díaz del Valle, en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

– Era esposa del también presentador de televisión, locutor de radio, productor y exdiputado del Congreso Nacional, Juan Fernando Lobo.

Hasta el momento se desconoce las causas de su deceso, pero se conoció que sufrió problemas de salud en el día de su cumpleaños número 46.

Díaz del Valle construyó una gran carrera en la gastronomía tras especializarse en el reconocido Instituto Mausi Sebess de Argentina.

Como conductora de programas gastronómicos dio recetas, brindó consejos y enseñanzas a los hogares hondureños mediante las pantallas de televisión.

La chef laboró en programas del Canal 11, Azteca Honduras y otros medios de comunicación.

Fue esposa del también presentador de televisión, locutor de radio, productor y exdiputado del Congreso Nacional, Juan Fernando Lobo.

“Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo… Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón…”, publicó Lobo en las últimas horas. AG