Fallece don Emilio Larach, líder del sector privado y referente de valores y servicio

Tegucigalpa– El sector empresarial hondureño lamenta profundamente el fallecimiento de don Emilio Salomón Larach Chehade, destacado empresario y fundador de Larach & Cía., quien murió esta mañana, según confirmaron familiares cercanos.

–Don Emilio Larach mantuvo un compromiso con el medio ambiente en Honduras.

-Don Emilio Larach, considerado una figura clave en el desarrollo del comercio y la industria en Honduras, deja una trayectoria de varias décadas marcada por su visión empresarial, su compromiso con el país y su firme defensa de la democracia.

El empresario hondureño Emilio Larach de 96 años falleció este martes en la capital hondureña.

Hasta el momento, se desconoce dónde será su velatorio, los familiares darán a conocer en las próximas horas.

Don Emilio nació en San Pedro Sula Honduras, Departamento de Cortés el 31 agosto de 1929 y este 2 de diciembre apagó su luz y con ello su recuerdo quedará en cada familiar, cada empleado y en la sociedad hondureña.

Emilio Larach fue un prominente empresario hondureño, presidente del grupo Larach y Cía., conocido por su trabajo en el desarrollo empresarial en Honduras, su compromiso con el medio ambiente y su enfoque en la honestidad y los valores.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su liderazgo, promoviendo la responsabilidad social empresarial y realizando obras de carácter social.

El nombre de «Emilio Larach» también está asociado al Estadio Emilio Larach, un lugar de eventos deportivos ubicado en la populosa colonia Kennedy, en la capital de Honduras.

El empresario deja un legado de altruismo, realizó muchas campañas en beneficio del medio ambiente en el país, fue pionero para muchos empresarios para que certificarán sus empresas como socialmente responsables. IR