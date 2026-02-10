Fallece en San Pedro Sula, René Orlando Gavarrete Moreno, periodista y docente ejemplar

Tegucigalpa – El periodismo hondureño está de luto por la inesperada partida de maestro René Orlando Gavarrete Moreno en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

René Orlando era un destacado periodista, catedrático y maestro querido, quien de una forma sorpresiva perdió la vida a los 56 años.

Vuela alto mi querido amigo y colega René Gavarrete🥀😔🙏no me lo puedo creer. Aquí con los colegas ex becarios de las Cohortes ITP, gracias por los sueños compartidos, por abrir la academia a temas de periodismo y autorregulación. Gracias por tu amistad y solidaridad.😔🥀🙏👇 pic.twitter.com/exZS31JRNc — Thelma Mejia Lopez (@thelma_mejia) February 10, 2026

El maestro Gavarrete sufrió un infarto mientras transitaba en la norteña San Pedro Sula.

Un periodista gremialista, activo y beligerante, formador de generaciones que se granjeó el afecto de decenas de sus colegas, ese era René Orlando.

Gavarrete era egresado de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara y licenciado en Periodismo, su carrera de más de 30 años se distinguió por su comportamiento íntegro y su profesionalismo.

Entre otros medios, Gavarrete laboró en los diarios La Prensa y El Heraldo, donde realizó un gran trabajo en las áreas informativa y editorial.

Igualmente su fructífera carrera dejó huella en la docencia, en la Escuela de Periodismo de la UNAH.

Casado con la también periodista María Elena Fajardo forjó una familia digna y ejemplar.

René Gavarrete será velado a partir de las 4:00 p.m. en Funerales Amor Eterno, en su querida San Pedro Sula. La misa de cuerpo presente será este miércoles, a partir de las 3: 00 p.m. en la Parroquia San Vicente de Paúl.

Desde Proceso Digital nos solidarizamos son su familia, amigos y colegas que hoy sufren por tan irreparable pérdida. Descanse en paz el inolvidable amigo René Orlando Gavarrete Moreno. PD