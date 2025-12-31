Fallece el periodista Selvin Pineda en el norte de Honduras

Tegucigalpa – Este miércoles 31.12.2025. el último día del año se confirmó el deceso del periodista Selvin Arnaldo Pineda Recinos en la costa norte de Honduras.

Su triste fallecimiento se produjo la madrugada de este miércoles y su partida genera profunda consternación en el gremio periodístico.

Así era Selvin Pineda. (QEPD).

Oriundo de La Lima, Cortés, con 52 años, el apreciado Selvin Pineda luchaba con una enfermedad que lo aquejaba desde hace algún tiempo.

Pineda se destacó como un gran comunicador en medios como La Prensa, EDN, Más Noticias Televisión, Abriendo Brecha y Canal 10.

Los colegas recuerdan a Pineda como un profesional comprometido con su trabajo, con un singular estilo descriptivo que le imprimía a cada uno de sus reportajes.

La enfermedad que padecía lo apartó de los medios televisivos, pero él siempre trató de mantenerse vigente en plataformas digitales.

Desde la sala de redacción de Proceso Digital enviamos nuestras muestras de pesar a sus familiares, a sus dos hijos, y a los colegas del gremio. ¡Que en paz descanse Selvin! JS