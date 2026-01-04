Fallece el periodista Ramiro Sierra, maestro de generaciones

Tegucigalpa – El periodista Ramiro Sierra Rodríguez falleció este domingo en la capital hondureña a los 88 años, confirmó el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Nació en Tegucigalpa el 12 de octubre de 1937, pero creció en San Pedro Sula, Cortés.

Sierra, graduado de la segunda generación de periodistas, fue formador de diversas generaciones de periodistas y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ejerció la docencia por 35 años, a la vez fue director técnico de la selección de fútbol de la Escuela de Periodismo, coronándose campeón nacional universitario por primera vez en 1998.

Fue dirigente de la Reforma Universitaria (FRU), época en la que surgió el apodo de “Rambo”, por sus diversas luchas académicas.

A Sierra le sobreviven sus hijos David, también periodista, Ramiro, Ana Bessy, Ana Vivian y Sisi. VC