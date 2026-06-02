Fallece el periodista hondureño Gustavo Ramos

Tegucigalpa– El periodismo hondureño está de luto tras el fallecimiento de Gustavo Ramos, reconocido comunicador que dedicó gran parte de su vida al ejercicio profesional de la información y al servicio de la sociedad.

Su muerte ha generado múltiples muestras de pesar entre colegas, familiares y amigos.

A través de un mensaje de condolencias, el Grupo de Periodistas Nueva Generación expresó su profundo pesar por la partida de Ramos, a quien calificó como un destacado periodista que dejó una huella imborrable en el periodismo nacional gracias a su profesionalismo, compromiso y pasión por informar.

Durante su trayectoria, Gustavo Ramos laboró en importantes medios de comunicación del país, entre ellos Radio Globo, Hable Como Habla (HCH) y Radio Nacional de Honduras, espacios desde los cuales contribuyó significativamente al fortalecimiento de la información y al servicio de la ciudadanía.

Sus compañeros de profesión destacaron que su trabajo estuvo marcado por la ética, la responsabilidad y la dedicación, cualidades que le permitieron ganarse el respeto y reconocimiento dentro del gremio periodístico hondureño.

El pronunciamiento señala que la partida de Ramos deja un profundo vacío en el ámbito de la comunicación, pero también un legado que servirá de inspiración para las presentes y futuras generaciones de periodistas y comunicadores.

Asimismo, se resaltó su permanente entrega a la labor informativa y su vocación de servicio, características que lo convirtieron en una figura apreciada por colegas y audiencias a lo largo de los años.

El Grupo de Periodistas Nueva Generación manifestó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y seres queridos del comunicador, acompañándolos en este momento de dolor.

Gustavo Ramos, nacido en 1962, falleció este 2 de junio de 2026 en la capital hondureña. IR