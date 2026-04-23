Fallece el periodista deportivo José David Chavarría

Tegucigalpa – Este jueves se informó el fallecimiento en la capital hondureña del periodista y locutor deportivo José David Chavarría Torres.

Así lo informó el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), quien recordó a Torres Chavarría como un excelente periodista deportivo, narrador, locutor, y editor de televisión.

«Extrañaremos su gran voz y sus acertados comentarios deportivos. ¡Descanse en paz CHAVA!”, posteó el CPH.

José David Chavarría Torres fue comentarista deportivo y narrador de partidos de béisbol, incluso práctica esta disciplina deportiva y el de softbol.

Por varios años fue productor del programa “Cinco Deportivo”, además era la voz de la sección de deportes en los noticieros Hoy Mismo y TN5 Matutino.

Posteriormente, hizo la sección de deportes en el noticiero Abriendo Brecha para luego pasar a ser el director de deportes en la Televisión Nacional de Honduras (TNH). AG