Fallece el padre Jack Warner, uno de los impulsores del teatro en Honduras

Tegucigalpa – Este día falleció el padre jesuita Jack Warner, figura clave en la vida cultural y social de Honduras.

El religioso fue el fundador del Teatro La Fragua en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

El padre Jack llegó al país en 1979 con la convicción de que el teatro podía ser un instrumento de transformación social y durante más de 40 años se dedicó a la evangelización y la promoción del teatro.

Desde entonces dedicó su vida al pueblo hondureño, forjando un espacio artístico y educativo que ha marcado a generaciones de jóvenes, comunidades y espectadores dentro y fuera de las fronteras.

Su legado trasciende el escenario: es una herencia de compromiso con la justicia, la identidad y la esperanza. Gracias a su visión y entrega, Teatro La Fragua se consolidó como un referente cultural en Honduras y en América Latina, siempre fiel a la misión de poner el arte al servicio del pueblo.

“Hoy nos unimos en oración y gratitud por su vida y su obra. El espíritu del Padre Jack seguirá vivo en cada función, en cada estudiante y en cada comunidad que encuentre en el teatro un camino de dignidad y libertad”, señaló el Teatro La Fragua en un comunicado. (RO)