Fallece el exministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, figura del Partido Nacional

Tegucigalpa– La familia del exministro de Seguridad en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Pompeyo Bonilla Reyes, confirmó este jueves su fallecimiento en horas de la madrugada, sin brindar mayores detalles sobre la causa de su muerte.

A través de un comunicado, sus familiares expresaron: “Con profundo dolor, su esposa y familiares comunican que este día, en horas de la madrugada, dejó de existir quien en vida fuera el capitán Pompeyo Bonilla”.

Los restos mortales del exfuncionario serán velados en la funeraria San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa. El sepelio se llevará a cabo en el cementerio Santa Cruz Memorial, tras una misa de cuerpo presente en la Iglesia La Guadalupe.

Pompeyo Bonilla tuvo una amplia trayectoria política dentro del Partido Nacional. Además de haber sido titular de la Secretaría de Seguridad, fue diputado, jefe de campaña del expresidente Rafael Leonardo Callejas y secretario privado del general Oswaldo López Arellano. Su carrera pública lo posicionó como una de las figuras influyentes del nacionalismo en las últimas décadas.

La noticia generó consternación en las filas del Partido Nacional, donde dirigentes y simpatizantes expresaron mensajes de pesar, destacando su papel en la vida política del país y su servicio en la administración pública.LB